Kast anunció a su subsecretario de FF.AA. y a su comisionado de la Macrozona Norte

La Oficina del Presidente Electo (OPE) oficializó este lunes dos nombramientos para la estructura de defensa y seguridad del futuro gobierno de José Antonio Kast.

Se trata de Christian Bolívar Romero, quien asumirá como subsecretario de Fuerzas Armadas, y Alberto Soto Valenzuela, designado como comisionado presidencial de la Macrozona Norte.

Según lo informado por la OPE, Bolívar, general (r) del Ejército, "aporta a su nuevo cargo una extensa trayectoria de casi 40 años de servicio". Su experiencia incluye "amplia trayectoria en mandos operativos -entre ellos el Regimiento Reforzado N.° 4 'Rancagua', la 2ª Brigada Acorazada 'Cazadores' y la VI División de Ejército-, y se desempeñó como comandante de Operaciones Terrestres".

El general (r) exhibe -según el equipo de Kast- un perfil que combina liderazgo operativo con destacada labor en la formación de oficiales de Estado Mayor. (FOTO: OPE)

En un comunicado, el equipo de Kast destacó que el perfil del otrora uniformado "combina experiencia en conducción y planificación estratégica con formación y liderazgo en el ámbito académico: fue director de la Academia de Guerra del Ejército, instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor".

Además, ha contribuido en labores de "coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y ha contribuido como consultor y académico en temas de defensa, pensamiento estratégico y liderazgo".

Liderazgo para el "escudo fronterizo" en la Macrozona Norte

En paralelo, el Presidente electo confirmó a Soto, vicealmirante (r) de la Armada, como comisionado presidencial de la Macrozona Norte, "con la misión de implementar el Escudo Fronterizo en el norte de nuestro país", detalló el comunicado.

Asimismo, afirmaron que aportará "una vasta experiencia operativa y de planificación tras su paso como comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval y jefe de Operaciones Navales".

"Su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción", afirmó la OPE.

La tarea del Comisionado Presidencial implicará recuperar el control soberano limítrofe y optimizar la gestión de migrantes, destacó la OPE. (FOTO: ATON)

Finalmente, indicaron que Soto es "especialista en artillería y misiles, y el 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval. En ambas instancias se graduó con el primer lugar de su clase".

Su liderazgo en distintas unidades navales como el PSH-77 "Cabrales", la Fragata "Almirante Riveros" y la Fragata "Almirante Lynch" -aseguraron- subraya su capacidad y experiencia en mandos a flote.