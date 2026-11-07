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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[En vivo] La Calera y Huachipato juegan por la fecha 27

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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[En vivo] La Calera y Huachipato juegan por la fecha 27
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Con la definición del título por delante, además de la lucha por el descenso, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su trascendental fecha 27.

Domingo 8 de noviembre

1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).

  • Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio La Florida.

0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).

0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)

1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH); 2-0: 89' Igor Lichnovsky (UCH); 2-1: 90+2' Benjamín Valenzuela (CSL)

  • Unión La Calera 1-0 Huachipato. Segundo tiempo. Estadio "Nicolás Chahuán".

1-0: 23'; Nicolás Ferreyra (ULC)

  • Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Sábado 7 de noviembre

  • Deportes La Serena 1-0 Palestino. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)

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