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[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026 en la undécima fecha
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La lidera Fernando Zampedri de Universidad Católica.
La lidera Fernando Zampedri de Universidad Católica.
Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026 durante el desarrollo de la undécima fecha.
Actualmente la lidera Fernando Zampedri de Universidad Católica, con 11 goles.
Esta es la tabla de goleadores del fútbol chileno: