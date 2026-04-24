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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026 en la undécima fecha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La lidera Fernando Zampedri de Universidad Católica.

[ESTADISTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026 en la undécima fecha
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Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026 durante el desarrollo de la undécima fecha.

Actualmente la lidera Fernando Zampedri de Universidad Católica, con 11 goles.

Esta es la tabla de goleadores del fútbol chileno:

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