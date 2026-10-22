Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 25
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|24
|54
|+23
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|24
|45
|+22
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|23
|42
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|24
|39
|+13
|Sudamericana
|5
|Palestino
|24
|37
|+3
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|24
|34
|8
|Sudamericana
|7
|Huachipato
|24
|34
|-5
|-
|8
|Coquimbo Unido
|24
|32
|2
|-
|9
|Deportes Concepción
|24
|32
|-1
|-
|10
|Ñublense
|24
|32
|-9
|-
|11
|Deportes La Serena
|24
|30
|-5
|-
|12
|Audax Italiano
|23
|28
|-5
|-
|13
|O'Higgins
|24
|27
|-10
|-
|14
|Cobresal
|24
|25
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|24
|23
|-22
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|24
|18
|-21
|Descenso