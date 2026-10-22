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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 25

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 25
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 24 54 +23 Libertadores
2 Universidad de Chile 24 45 +22 Libertadores
3 Universidad Católica 23 42 +16 Duelo Chile 4
4 Everton 24 39 +13 Sudamericana
5 Palestino 24 37 +3 Sudamericana
6 Deportes Limache 24 34 8 Sudamericana
7 Huachipato 24 34 -5 -
8 Coquimbo Unido 24 32 2 -
9 Deportes Concepción 24 32 -1 -
10 Ñublense 24 32 -9 -
11 Deportes La Serena 24 30 -5 -
12 Audax Italiano 23 28 -5 -
13 O'Higgins 24 27 -10 -
14 Cobresal 24 25 -10 -
15 U. de Concepción 24 23 -22 Descenso
16 Unión La Calera 24 18 -21 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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