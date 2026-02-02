Gobierno emplazó a Azul Azul por hechos de violencia en el Nacional: Deben asumir sus responsabilidades

El Gobierno abordó este lunes los hechos de violencia protagonizados por barristas de Universidad de Chile el pasado viernes en el Estadio Nacional, y a través de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, envió un duro mensaje a la dirigencia de Azul Azul.

La autoridad aseguró que desde el Ejecutivo existe un "trabajo muy intenso" respecto a las obligaciones de los hinchas y las instituciones, pero enfatizó que la solución no pasa exclusivamente por el sector público.

"Esto no se trata simplemente de la tarea que tiene que hacer el Estado, sino que también los clubes; la gente que participa y también quienes hacen negocios del fútbol", señaló la vocera.

En esa línea, fue categórica al señalar que "no puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman responsabilidades en esta materia".

Respecto al rol policial, la autoridad defendió la gestión actual, asegurando que "el trabajo del Estado ha sido claro" y que Carabineros se mantiene trabajando permanentemente con el objetivo de "proteger a las familias que quieren ir a disfrutar con sus hijos".