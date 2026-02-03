Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera

Revisa la agenda para los partidos de la Liga de Primera.

La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera
La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la segunda fecha del certamen, comenzando el viernes 6 de enero con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, en el Estadio Municipal de La Florida.

El vigente campeón, en tanto, saltará a la cancha el sábado a mediodía cuando se enfrente como local a Palestino.

Ese mismo día Colo Colo recibirá a Everton en el Estadio Monumental.

Universidad de Chile, en tanto, visitará a Huachipato en jornada dominical y Universidad Católica cerrará el día ante Deportes Concepción en el Claro Arena.

La fecha terminará el lunes con el duelo entre La Calera y Cobresal.

Revisa acá los detalles

Viernes 6 de febrero

  • Audax Italiano vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio La Florida

Sábado 7 de febrero

  • Coquimbo Unido vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • O'Higgins vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente
  • Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 8 de febrero

  • Huachipato vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano
  • Ñublense vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán.
  • Universidad Católica vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Claro Arena.

Lunes 9 de febrero

  • Unión La Calera vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

