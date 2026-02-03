La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera
Revisa la agenda para los partidos de la Liga de Primera.
La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la segunda fecha del certamen, comenzando el viernes 6 de enero con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, en el Estadio Municipal de La Florida.
El vigente campeón, en tanto, saltará a la cancha el sábado a mediodía cuando se enfrente como local a Palestino.
Ese mismo día Colo Colo recibirá a Everton en el Estadio Monumental.
Universidad de Chile, en tanto, visitará a Huachipato en jornada dominical y Universidad Católica cerrará el día ante Deportes Concepción en el Claro Arena.
La fecha terminará el lunes con el duelo entre La Calera y Cobresal.
Revisa acá los detalles
Viernes 6 de febrero
Sábado 7 de febrero
Domingo 8 de febrero
Lunes 9 de febrero