La programación de la segunda fecha de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la segunda fecha del certamen, comenzando el viernes 6 de enero con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, en el Estadio Municipal de La Florida.

El vigente campeón, en tanto, saltará a la cancha el sábado a mediodía cuando se enfrente como local a Palestino.

Ese mismo día Colo Colo recibirá a Everton en el Estadio Monumental.

Universidad de Chile, en tanto, visitará a Huachipato en jornada dominical y Universidad Católica cerrará el día ante Deportes Concepción en el Claro Arena.

La fecha terminará el lunes con el duelo entre La Calera y Cobresal.

Revisa acá los detalles

Viernes 6 de febrero

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio La Florida

Sábado 7 de febrero

Coquimbo Unido vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

O'Higgins vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente

Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 8 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano

Ñublense vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán.

Universidad Católica vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Claro Arena.

Lunes 9 de febrero