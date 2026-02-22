La Serena estiró su inicio sin triunfos tras igualar ante U. de Concepción

Deportes La Serena volvió a sufrir un traspié en la Liga de Primera y se llevó un amargo empate de 1-1 ante Universidad de Concepción, como local, en la cuarta jornada del campeonato.

El equipo "papayero" de Felipe Gutiérrez logró ponerse en ventaja al minuto 30 con un potente remate rasante de Sebastián Díaz, que apuró su disparo tras el despeje a medias del elenco estudiantil penquista.

Sin embargo, los serenenses fueron víctimas del fuego amigo, pues un autogol de Felipe Chamorro igualó las acciones a los 38', gracias a la presión del debutante Esteban Páez sobre el primer palo en un córner para forzar el error.

Nuevamente un duelo de los granates involucró intensos reclamos de su parte, pues el VAR sancionó un finísimo fuera de juego que invalidó lo que era el 2-1 para La Serena a los 52'.

Aunque ambos elencos trataron de llegar a las porterías, y el arquero de la UdeC Santiago Silva se alzó como figura con un par de buenas intervenciones, el marcador no volvió a moverse: Firmaron tablas en La Portada.

Así, La Serena sumó apenas su segundo punto en lo que va de torneo, manteniendo la frustración de todavía no sumar victorias. Por el otro lado, el "Campanil" de Juan Cruz Real llegó a siete unidades.

En la próxima jornada, La Serena visitará a Cobresal el viernes 27 de febrero (18:00 horas), y la UdeC recibirá a Everton el domingo 1 de marzo (12:00).