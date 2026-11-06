Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.8°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La Serena y Palestino abren la fecha 27 con la mira puesta en copas internacionales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "granate" lleva seis encuentros consecutivos sin vencer a los "arabes".

La Serena y Palestino abren la fecha 27 con la mira puesta en copas internacionales
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes La Serena y Palestino serán los encargados de abrir los fuegos de la fecha 27 en la Liga de Primera, ya que ambos se verán las caras este sábado 7 de noviembre en el Estadio La Portada, a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT).

El elenco de colonia arriba a la cita en el sexto casillero con 38 unidades, cerrando los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, los "árabes" atraviesan un momento dubitativo tras sumar cuatro presentaciones consecutivas sin victorias, racha que acentuaron tras caer con a Deportes Concepción.

Por su parte, el cuadro "papayero" es undécimo con 34 puntos y tiene la opción de meterse en la discusión internacional si hace valer su localía. No obstante, los dirigidos por Felipe Gutiérrez vienen de igualar frente a Huachipato antes de enfrentar a un elenco que no vencen desde 2021, acumulando 6 partidos sin festejar ante el "tino tino".

Con el arbitraje de José Cabero, todos los detalles de este choque los podrás seguir en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada