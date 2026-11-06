La Serena y Palestino abren la fecha 27 con la mira puesta en copas internacionales

Deportes La Serena y Palestino serán los encargados de abrir los fuegos de la fecha 27 en la Liga de Primera, ya que ambos se verán las caras este sábado 7 de noviembre en el Estadio La Portada, a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT).

El elenco de colonia arriba a la cita en el sexto casillero con 38 unidades, cerrando los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, los "árabes" atraviesan un momento dubitativo tras sumar cuatro presentaciones consecutivas sin victorias, racha que acentuaron tras caer con a Deportes Concepción.

Por su parte, el cuadro "papayero" es undécimo con 34 puntos y tiene la opción de meterse en la discusión internacional si hace valer su localía. No obstante, los dirigidos por Felipe Gutiérrez vienen de igualar frente a Huachipato antes de enfrentar a un elenco que no vencen desde 2021, acumulando 6 partidos sin festejar ante el "tino tino".

Con el arbitraje de José Cabero, todos los detalles de este choque los podrás seguir en Cooperativa.cl.