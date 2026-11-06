Teletón 2026: Así se vive la primera noche de la cruzada solidaria

La Teletón 2026 dio el puntapié inicial de sus 27 horas de transmisión desde el Teatro Teletón.

Iaan Calderón protagonizó la apertura de la Teletón

La noche comenzó con un clip en el que el pequeño visita el año 2078 a través de un sueño. Posteriormente, apareció en el escenario junto al robot Six Seven, que también formaba parte del registro audiovisual, mientras un grupo de bailarines acompañaba la presentación.

Don Francisco dio inicio a su Teletón número 48

Mario Kreutzberger, Don Francisco, tomó la palabra para dar la bienvenida a una nueva edición de la cruzada solidaria y expresar su deseo de llegar a la versión número 50.

Luego presentó a los animadores que "toman la posta" en esta nueva jornada, además de dar paso a los telefonistas que reciben los aportes de la ciudadanía.

Pichidegua realizó la primera donación de la jornada

Durante los primeros momentos de la transmisión se conoció la primera historia de la noche y se anunció una donación de $60 millones realizada desde Pichidegua, en la Región de O'Higgins.

Posteriormente, la transmisión dio paso a conexiones con distintas regiones del país, donde periodistas informaron sobre el desarrollo de la jornada solidaria.

Pandora se presenta en el Teatro Teletón

Tras los primeros momentos de la transmisión, el escenario recibió al grupo Pandora, que se sumó a la programación musical de la primera noche.