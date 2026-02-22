La U de Meneghini sigue sin ganar tras empatar con Limache y sembró dudas para el Superclásico

Universidad de Chile igualó 2-2 con Deportes Limache este domingo en el Estadio Nacional y sigue sin ganar bajo las órdenes de Francisco "Paqui" Meneghini, en cuatro fechas disputadas de la Liga de Primera, sembrando dudas de cara al Superclásico con Colo Colo que disputará el domingo 1 de marzo en el Monumental.

El primer tiempo comenzó de la mejor forma para los "tomateros", luego de una gran asistencia de Jean Meneses para Daniel "Popin" Castro que definió de cachetazo para vencer a Gabriel Castellón a los cinco minutos.

Los azules respondieron a los 27 minutos para igualar el compromiso con un gran remate cruzado de Javier Altamirano desde la frontal del área.

Antes que comenzara el segundo tiempo el volante ofensivo de los universitarios, Lucas Assadi, salió reemplazado por Israel Poblete por dolencias en su tobillo.

A pesar de la lesión de Assadi, la U respondió gracia al zaguero Nicolás Ramírez que remató el balón de cabeza y movió las redes limachinas, luego de un gran centro de Felipe Salomoni a los 52'.

Cerca de los 70 minutos de encuentro el juego se suspendió unos cinco minutos apróximadamente por el lanzamiento masivo de pirotecnia por parte de los barristas de la U.

A los 82 minutos, Yerko González aprovechó un rebote en el área tras una mala salida del portero azul que dejó la pelota viva y marcó el tanto de la igualdad para Limache.

Con este resultado, Universidad de Chile se ubicó en la décimo segunda posición de la tabla con tres puntos.

Por su parte, Deportes Limache quedó tercero con ocho puntos y enfrentarán a Huachipato en la quinta fecha este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.