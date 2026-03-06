La UC buscará su tercer triunfo al hilo y estirar la negativa racha de O'Higgins

Universidad Católica visita a O'Higgins este sábado en el Estadio Codelco El Teniente, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), en la sexta fecha de la Liga de Primera, con la misión de seguir en alza y estirar la negativa racha de los locales.

El equipo de Daniel Garnero lleva dos victorias consecutivas y quiere seguir celebrando, tras los festejos que tuvo ante Coquimbo Unido y Ñublense, para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Para el partido, la UC recuperó a Juan Ignacio Díaz, quien será titular, y a Clemente Montes, alternativa ofensiva para Garnero.

La oncena cruzada será con Vicente Bernedo, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Díaz, Cristián Cuevas, Jimmy Martínez, Gary Medel, Matías Palavecino, Justo Giani, Vicente Cárcamo y Fernando Zampedri.

O'Higgins, por su lado, llega con una negativa racha en el plano local, con tres derrotas consecutivas, por lo que debe ganar en casa para alejarse de la zona de peligro.

Además, el "Capo de Provincia" llega con menos descanso, ya que venció en un exigente duelo a Deportes Tolima el miércoles en la Copa Libertadores, y tiene el foco puesto en la revancha que jugará la próxima semana en Colombia, para poder meterse en la fase grupal.

La posible oncena que usará Lucas Bovaglio en O'Higgins será con Jorge Peña; Cristian Morales, Benjamín Rojas, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Joaquin Tapia, Benjamin Schamine, Gabriel Pinto, Bastián Yañez, Esteban Calderón y Thiago Vecino.

El duelo será arbitrado por Juan Lara, asistido por Alan Sandoval y Diego Gamboa; el cuarto juez será Juan Sepúlveda, y en el VAR estarán Piero Maza y Felipe Jara.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.