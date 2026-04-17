Limache recibe a U. de Concepción con la misión de evitar otro revés en la zona alta

Este viernes 18 de abril arranca la fecha 10 de la Liga de Primera, con el duelo que animarán Deportes Limache y Universidad de Concepción en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota.

El conjunto "tomatero" tendrá la carga de sumar de a tres para no darle una nueva ventaja al líder Colo Colo, que podría escaparse en caso de una caída limachina.

La escuadra de Víctor Rivero tuvo en la novena jornada la opción de ser puntero ya que el duelo de los albos con Coquimbo Unido se aplazó para mayo. Sin embargo, terminó con una derrota de 1-0 ante Palestino, con anotación de su exgoleador Nelson Da Silva.

El equipo del Marga Marga se ubica segundo con los mismos 17 puntos de Universidad Católica, y seguido de cerca por otros equipos en la ajustada tabla de posiciones.

Uno de esos elencos es justamente la UdeC, que es sexto con 14 unidades y viene precedido de un triunfo.

El "Campanil" dejó atrás el 5-1 que recibió de Huachipato y el pasado fin de semana derrotó por la mínima a Cobresal en el "Ester Roa", gracias a la solitaria diana de Jeison Fuentealba.

El partido inaugural de la décima jornada arrancará a las 20:00 horas con arbitraje de Héctor Jona y podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.