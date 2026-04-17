Limache venció con claridad a U. de Concepción y presionó en lo más alto de la Liga

Deportes Limache batió con claridad 3-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández de Quillota por la décima fecha de la Liga de Primera y metió presión en la parte alta de la tabla.

El encuentro comenzó con la superioridad de los "Tomateros", que lograron abrir el marcador rápidamente gracias a un golazo de Gonzalo Sosa desde el borde del área (7'). Minutos más tarde, el delantero argentino anotó su doblete, pero el gol fue anulado por posición fuera de juego.

En la segunda parte, el dominio del conjunto local continuó. Sumaron varias llegadas con peligro comandadas por su mejor jugador, "Popin" Castro. Tras este asedio, aumentaron la ventaja mediante César Fuentes (72') y, en los minutos finales, su goleador Daniel Castro (83') cerró el triunfo y se llevó los tres puntos.

Con este resultado, Deportes Limache alcanzó el liderato de la tabla con 20 puntos, a la espera de los dos partidos pendiente que tiene Colo Colo, mientras que Universidad de Concepción se mantuvo en el sexto lugar con 14 unidades.

El siguiente partido de los "Tomateros" será de visita ante Audax Italiano el viernes 24 de abril a las 20:30 horas, por su parte el "Campanil" recibirá a Colo Colo el domingo 26 de abril a las 15:00 horas.