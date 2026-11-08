Llegó la 35 del "Cacique": Colo Colo se coronó campeón con dramático triunfo en Chillán
El "Eterno Campeón" se exigió al máximo para asegurar un nuevo campeonato de Primera División.
El "Eterno Campeón" se exigió al máximo para asegurar un nuevo campeonato de Primera División.
En una tensa jornada, Colo Colo hizo su tarea y ganó para proclamarse campeón de la Liga de Primera 2026 a falta de tres fechas para el final, gracias a un 2-1 sobre Ñublense en Chillán.
El "Eterno Campeón" llegó a 61 puntos, sacándole irremontables 10 unidades de distancia a Universidad de Chile.
Los albos requerían el triunfo para abrochar el título sin depender del partido en simultáneo entre el escolta Universidad de Chile y Cobresal.
La escuadra de Fernando Ortiz llegó al gol al minuto 14 con una espectacular volea de Arturo Vidal. Sin embargo, la conquista también causó la inmediata preocupación sobre el "King", que se dobló el tobillo en la jugada y quedó muy complicado.De todas formas, Vidal volvió al terreno luego de un par de minutos.
Colo Colo dominó ampliamente la posesión del balón, pero aquello no impidió el baldazo de agua fría chillanejo.
Lucas Molina (29') apareció sin marca en el área y fusiló a Vozinha con un tiro inatajable: El 1-1 no le servía a los albos para campeonar, pues la U vencía por la mínima a Cobresal gracias a un autogol.
Ambos equipos dieron una fuerte lucha en el tiempo restante de la etapa inicial. El segundo tiempo sufrió un bajón de intensidad, con el retroceso ñublensino y la falta de ideas colocolinas para transformar la tenencia de balón en peligro.
Los "Diablos Rojos" terminaron "colocando el bus" para sostener la igualdad, pues sus asomos de contraataques fueron inofensivos. Por el lado del "Cacique", un par de jugadas prometedoras fallaron en el último toque.
Parecía que la definición del título se estiraba una jornada más, pero Marcos Bolados apareció con el gol decisivo en el minuto 90+2' para bajar la estrella número 35 del "Cacique".
En el último suspiro, Vozinha atajó un balón decisivo, que puso en vilo al pueblo albo que casi ve interrumpida su fiesta en la región de Ñuble. El pitazo final llegó y dio paso a la celebración destacada del ahora flamante monarca del fútbol chileno.
Además de la copa número 35 en Primera División, Colo Colo también obtuvo el "Chile 1" para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, además de un lugar en la Supercopa de Chile 2027.