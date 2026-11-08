Llegó la 35 del "Cacique": Colo Colo se coronó campeón con dramático triunfo en Chillán

En una tensa jornada, Colo Colo hizo su tarea y ganó para proclamarse campeón de la Liga de Primera 2026 a falta de tres fechas para el final, gracias a un 2-1 sobre Ñublense en Chillán.

El "Eterno Campeón" llegó a 61 puntos, sacándole irremontables 10 unidades de distancia a Universidad de Chile.

Los albos requerían el triunfo para abrochar el título sin depender del partido en simultáneo entre el escolta Universidad de Chile y Cobresal.

La escuadra de Fernando Ortiz llegó al gol al minuto 14 con una espectacular volea de Arturo Vidal. Sin embargo, la conquista también causó la inmediata preocupación sobre el "King", que se dobló el tobillo en la jugada y quedó muy complicado.De todas formas, Vidal volvió al terreno luego de un par de minutos.

Colo Colo dominó ampliamente la posesión del balón, pero aquello no impidió el baldazo de agua fría chillanejo.

Lucas Molina (29') apareció sin marca en el área y fusiló a Vozinha con un tiro inatajable: El 1-1 no le servía a los albos para campeonar, pues la U vencía por la mínima a Cobresal gracias a un autogol.

Ambos equipos dieron una fuerte lucha en el tiempo restante de la etapa inicial. El segundo tiempo sufrió un bajón de intensidad, con el retroceso ñublensino y la falta de ideas colocolinas para transformar la tenencia de balón en peligro.

Los "Diablos Rojos" terminaron "colocando el bus" para sostener la igualdad, pues sus asomos de contraataques fueron inofensivos. Por el lado del "Cacique", un par de jugadas prometedoras fallaron en el último toque.

Parecía que la definición del título se estiraba una jornada más, pero Marcos Bolados apareció con el gol decisivo en el minuto 90+2' para bajar la estrella número 35 del "Cacique".

En el último suspiro, Vozinha atajó un balón decisivo, que puso en vilo al pueblo albo que casi ve interrumpida su fiesta en la región de Ñuble. El pitazo final llegó y dio paso a la celebración destacada del ahora flamante monarca del fútbol chileno.

Además de la copa número 35 en Primera División, Colo Colo también obtuvo el "Chile 1" para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, además de un lugar en la Supercopa de Chile 2027.

Ficha del Ñublense vs. Colo Colo:

ÑUBLENSE (1): Nicola Pérez; Diego Sanhueza,Osvaldo Bosso,Diego Céspedes, Jovany Campusano (68' Sebastián Valencia); Lorenzo Reyes [C], Manuel Rivera, Matías Plaza (68' Ignacio Tapia); Gabriel Graciani (60' 7. Fernando Ovelar), Franco Rami (68' Ignacio Jeraldino), Lucas Molina (76' Carlos Salomón). DT: Vicente Núñez

COLO COLO (2): Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra (90+6' Iván Román), Diego Ulloa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal [C], Víctor Felipe Méndez (90+6' Javier Méndez), Alvaro Madrid (67' Marcos Bolados); Francisco Marchant (67' Maximiliano Romero), Javier Correa, Gedeón Díaz (57' Lautaro Pastrán). DT: Fernando Ortiz

ESTADIO: "Nelson Oyarzún", Chillán

ARBITRO: Juan Lara

PÚBLICO: 7.395 espectadores

GOLES: 0-1: 13' Arturo Vidal (CC); 1-1: 29' Lucas Molina (ÑUB); 1-2: 90+2' Marcos Bolados (CC)

TARJETAS AMARILLAS: 19' Diego Ulloa (CC); 66' Lorenzo Reyes (ÑUB); 81' Ignacio Jeraldino (ÑUB); 85' Hernán Muñoz (ÑUB, suplente); 85' Jonathan Villagra (CC); 90+4' Marcos Bolados (CC)