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| Liga de Primera
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Domingo, 22 de Noviembre de 2026 - 🕑18:00 horas
Estadio Monumental
Colo Colo
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: José Cabero
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
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Por
✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
22/11/2026
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
José Cabero
Alineaciones
Colo Colo
Universidad Católica
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