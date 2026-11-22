Luego de anunciar el término de su su misión diplomática en El Salvador, la figura de Zhang Yanhui asoma como el próximo embajador chino en Chile, cuyo nombre es reconocido "desde hace meses" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que interpreta su eventual llegada como un gesto "importante" por parte del gigante asiático.

Según publicó El Mercurio, la Cancillería chilena ya otorgó el beneplácito para el nombramiento del reemplazante del actual embajador, Niu Qingbao, quien dejará el cargo a fin de noviembre.

Desde la cartera valoran que el Gobierno chino envíe a una figura "con futuro", ya que se trata de uno de los diplomáticos de carrera mejor evaluados en la Cancillería de ese país, que eventualmente puede cumplir un rol protagónico en el manejo de las Relaciones Exteriores con Beijing.

"Salto" en su carrera

En el marco de la celebración por el aniversario 77º de la República Popular China, el 28 de septiembre, el entonces embajador chino en El Salvador anunció el término de su misión diplomática en ese país, tras haber representado a la administración de Xi Jinping durante cuatro años.

Pese a que el nombramiento de Zhang como futuro embajador en nuestro país no ha sido oficializado por China, la diputada salvadoreña Rebeca Rodríguez adelantó el anuncio durante su despedida: "Me llena de alegría saber que su próximo destino será Chile", escribió la parlamentaria en sus redes sociales.

El Gobierno de Nayib Bukele evaluó su rol de manera positiva, mientras que la Asamblea Legislativa le otorgó el reconocimiento de "Noble amigo de El Salvador".

El diario también destacó que, al ser El Salvador la primera experiencia de Zhang como diplomático, su nueva misión en Chile es vista como "un salto" en su carrera debido al vínculo entre ambos países: Beijing fue el primer socio comercial de Santiago, y el primer país de la región con el que estableció un Tratado de libre Comercio.