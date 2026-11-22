Seis personas fallecidas -cuatro de ellas menores de edad- y cinco heridos de diversa consideración dejó un choque entre dos automóviles ocurrido este domingo en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 1.152 de la principal vía de la provincia de Chiloé, a la altura del sector Recta Butalcura, involucrando a un total de once personas que se desplazaban en los dos vehículos siniestrados.

A raíz de la violencia de la colisión, se constató en el mismo sitio del suceso la muerte de dos adultos y cuatro menores de edad.

En tanto, los otros cinco involucrados que sobrevivieron al impacto fueron atendidos inicialmente en el lugar por unidades de Bomberos, personal del SAMU y distintos equipos de emergencia que concurrieron a prestar auxilio.

Tras ser estabilizados, los heridos fueron trasladados con lesiones de diversa consideración hasta el Hospital de Castro, donde permanecen bajo observación médica.

El tránsito vehicular por la Ruta 5 Sur se mantiene interrumpido en ambos sentidos, a la espera de las pericias ordenadas por el Ministerio Público para esclarecer la dinámica y origen del accidente.

Las diligencias quedaron a cargo de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el apoyo de peritos provenientes tanto de Chiloé como de la provincia de Llanquihue.

Debido a la emergencia y las labores que aún desarrollan bomberos y policías en la Recta Butalcura, las autoridades dispusieron como ruta alternativa el camino interior entre Dalcahue y Quemchi para el flujo vehicular, haciendo un llamado a los conductores a respetar las indicaciones y evitar transitar hacia la zona del accidente.