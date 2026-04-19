Ñublense rescató un empate ante Coquimbo Unido y se mantuvo en la parte alta de la Liga de Primera

Ñublense rescató un empate 1-1 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso" por la décima fecha de la Liga de Primera y se mantiene en la parte alta de la tabla.

El primer tiempo se mantuvo parejo hasta que, a los 17 minutos, el delantero argentino Nicolás Johansen capitalizó un grosero error de Nicola Pérez y abrió el marcador. Desde entonces, el equipo dirigido por Hernán Caputto dominó el encuentro y se fue al descanso con ventaja.

En el segundo tiempo, los "Piratas" se complicaron con la expulsión de su defensor central Manuel Fernández por doble tarjeta amarilla a los 66 minutos. Dos minutos más tarde, Franco Rami marcó la igualdad para los "Diablos Rojos". El "Barbón" dominó los minutos finales, pero no logró romper el empate.

Con este resultado, Ñublense sumó 17 puntos y se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por su parte, Coquimbo Unido escaló hasta el octavo puesto con 13 unidades.

En la siguiente fecha, los "Piratas" visitarán a Unión La Calera el viernes 24 de abril a las 18:00 horas, por su parte los "Diablos Rojos" recibirán a O'Higgins el sábado 25 de abril a las 15:00 horas.