O'Higgins derribó a Ñublense en Chillán y escaló al subliderato de la Liga de Primera

O'Higgins dio una muestra vital de solidez y este sábado se quedó con una victoria por 0-2 ante Ñublense en Chillán, resultado que lo elevó al subliderato con solo dos puntos por detrás de Deportes Limache, en la fecha 11 de la Liga de Primera.

El trámite del primer tiempo mostró efectividad por parte de la visita, que logró romper la paridad tempranamente. El uruguayo Thiago Vecino (12') abrió la cuenta con un certero cabezazo tras un centro de Felipe Faúndez, mientras que Francisco González (34') estiró las cifras con un zurdazo cruzado.

Durante el complemento, los pupilos de Juan José Ribera adelantaron sus líneas y exigieron la respuesta del portero Omar Carabalí, quien resultó determinante para sostener la valla invicta.

El equipo de la Lucas Bovaglio apeló al contragolpe para cerrar el compromiso, el cual finalizó con superioridad numérica para los forasteros tras la expulsión directa de Sebastián Valencia (90+4') por una fuerte infracción sobre Benjamín Rojas.

Con esta victoria, el "capo de provincia" alcanzó las 19 unidades y se situó como el principal perseguidor del líder, que ostenta 21 puntos. Por su parte, Ñublense se estancó en la sexta ubicación con 17 positivos.

El próximo desafío para O'Higgins será este martes ante Boston River por la Copa Sudamericana, previo al choque contra Limache el próximo domingo por la Copa de la Liga, mientras que los "diablos rojos" enfrentarán a Cobresal por en el mismo torneo el sábado 2 de mayo.