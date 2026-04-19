O'Higgins remontó ante Cobresal y arremetió en la tabla de la Liga de Primera

O'Higgins remontó y venció por 2-3 a Cobresal en el Estadio El Cobre por la décima fecha de la Liga de Primera y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones con 16 puntos.

El partido arrancó de la mejor manera para los locales, que se pusieron en ventaja rápidamente gracias a un golazo de Julián Brea al minuto 7, y desde ese momento manejaron la ventaja y se fueron en ventaja hasta el descanso.

En la segunda parte, la reacción del "Capo de Provincia" llegó temprano. Arnaldo Castillo, a los 48 minutos, empató el marcador en los primeros instantes del complemento. Sin embargo, José Tiznado (69'), de cabeza, volvió a poner en ventaja a los "Mineros".

Pese a verse nuevamente en desventaja, el conjunto de Rancagua supo reaccionar y dio vuelta el partido con un doblete de su delantero uruguayo Thiago Vecino (74' y 78'), en menos de cuatro minutos, sellando así la victoria.

Con este resultado, O'Higgins escaló hasta el quinto lugar de la tabla con 16 puntos, mientras que Cobresal permanece en el lugar 14 con diez unidades.

El siguiente partido del "Capo de Provincia" será de visita ante Ñublense el sábado 25 de abril a las 15:00 horas, por su parte los "Mineros" visitarán a Everton el domingo 26 de abril a las 17:30 horas.