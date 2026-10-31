O'Higgins se recuperó en la Liga y tomó un valioso respiro con ajustado triunfo ante Ñublense

O'Higgins recuperó la sonrisa tras casi dos meses sin festejos en la Liga de Primera después de vencer por 1-0 a Ñublense en el El Teniente por la fecha 26, tomando un valioso respiro en la tabla en medio de la lucha por la parte baja.

Sabiendo que tanto Universidad de Concepción y Unión La Calera dejaron puntos con derrotas en esta jornada, el cuadro de Lucas Bovaglio logró desnivelar el marcador mediante una conquista de Arnaldo Castillo tras asistencia de Bastián Yáñez (43').

Pese a las alegrías, el propio ariete que llegó a 22 conquistas con el cuadro "celeste" durante esta temporada fue expulsado con roja directa antes del entretiempo tras un codazo sobre Osvaldo Bosso (45+5').

En ventaja numérica, la escuadra chillaneja se adueñó de la posesión durante el complemento, pero careció de profundidad en los últimos metros. Ante esto, la desesperación hizo que Joaquín González fuese expulsado por doble amarilla (88'), facilitando la tarea de los rancagüinos para cerrar el compromiso.

Con esta victoria, O'Higgins sumó 31 unidades para subir a la duodécima posición antes de visitar a Universidad de Concepción el 5 de noviembre, en un duelo crucial por la permanencia.

Mientras que Ñublense se estancó con 35 puntos en el noveno casillero y será anfitrión ante Colo Colo el 8 de noviembre, jornada en la que el "Cacique" puede llegar con opción de coronarse como el nuevo monarca del torneo.