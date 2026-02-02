O'Higgins triunfó y amargó el reestreno de Deportes Concepción en la Liga de Primera

O'Higgins amargó el retorno de Deportes Concepción a Primera División con un trabajado triunfo por 2-1 en el Estadio El Teniente, consiguiendo cerrar con alegría la fecha inicial de la Liga de Primera 2026.

Desde el arranque se vio un encuentro dinámico, con llegadas para ambos equipos, pero fue el "Capo de Provincia" el que abrió el marcador mediante una "palomita" de Arnaldo Castillo a los 29 minutos, sosteniendo la ventaja hasta el descanso.

De cara al complemento, el ritmo del partido continuó con el "León de Collao" buscando la igualdad por todas las vías, hasta que en el minuto 79, Ángel Guillard anotó el empate.

Sin embargo, el tanto fue anulado por una falta en ataque previa cometida sobre Omar Carabalí. Siete minutos después, Miguel Brizuela aumentó la ventaja para los locales y puso la tranquilidad.

En la última jugada del encuentro, el defensor argentino Fausto Grillo (90+8'), con pasado en el "Capo de Provincia", anotó el descuento que no alcanzó para evitar la derrota de su equipo en el debut del torneo nacional.

El siguiente partido de O'Higgins será de local ante Deportes La Serena el sábado 7 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT), mientras que Deportes Concepción visitará a Universidad Católica el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT).