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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Oficial: La U tiene sede y programación definida para el duelo contra Everton

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules jugarán como locales fuera de Santiago.

Oficial: La U tiene sede y programación definida para el duelo contra Everton
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La ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, oficializó la sede y programación para el partido de Universidad de Chile y Everton, que se disputará el lunes 26 de octubre por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El partido quedó programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua, y será con aforo exclusivo para los hinchas locales.

Según información de Cooperativa Deportes, la U tuvo que mover su localía debido a la imposibilidad de utilizar el Nacional tras el concierto de BTS y las precipitaciones en Santiago.

Además, la determinación de disputar el encuentro sin hinchas visitantes se relaciona con los antecedentes en su serie de Copa Chile, donde hubo lanzamiento de pirotecnia en el Estadio Sausalito.

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