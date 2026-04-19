Palestino amargó a Colo Colo en su aniversario y lo frenó en su carrera por el liderato

Colo Colo volvió a reencontrarse con los fantasmas en su aniversario y sufrió una amarga celebración de sus 101 años tras caer por 0-1 ante Palestino en el Estadio Monumental, cediendo el liderato en la décima fecha de la Liga de Primera.

Pese a que todo comenzó con un ambiente festivo y con un "Cacique" dominante, la celebración se fue apagando hasta que Dilan Zúñiga (32') silenció todo rematando a portería una acción colectiva, en la que Ronnie Fernández terminó asistiendo.

Tras esto, la figura del meta Sebastián Pérez empezó a erigirse y esto se mantuvo hasta el complemento. Si bien, Sebastián Gallegos duplicaba la cuenta, la oportuna acción del VAR (65') ahogó el grito de gol para los de Cristián Muñoz.

Finalmente, el "Zanahoria" volvió a ser requerido en más de una ocasión y aunque Javier Correa anotó el empate (84') una posición ilícita les impidió festejar a los "albos" durante su aniversario.

Con esto, Colo Colo quedó segundo con 18 puntos, cediendo el liderato a Deportes Limache por dos unidades. Palestino, por su parte, escaló al octavo puesto con 14 puntos.

El "Cacique" deberá reponerse rápidamente, ya que su próximo desafío será visitar a Universidad de Concepción el 26 de abril por la Liga de Primera. Los "árabes", en tanto, jugarán un crucial partido por la Copa Sudamericana ante Gremio el 29 de abril, tras enfrentar a Deportes Concepción el 23 de abril por el torneo.