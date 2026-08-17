Palestino escaló en la Liga y extendió la crisis de Huachipato con una goleada en La Cisterna

Palestino goleó por 5-1 a Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 19 de la Liga de Primera, trepando a la parte alta del certamen a costa del elenco acerero, que sumó siete encuentros consecutivos sin ganar en el torneo.

Los dirigidos por Guillermo Farré comenzaron perdiendo tras el tanto de Lionel Altamirano, quien a los 40' remató solitariamente un centro de Mario Briceño, pero igualaron al filo del descanso con un remate de Sebastián Gallegos que se desvió en Cristian Toro.

En el complemento, los baisanos tomaron ventaja rápidamente con un cabezazo de Ronnie Fernández a los 47', más el tanto de Ian Alegría, quien a los 50' cazó un rebote en el área y marcó su primer gol como jugador profesional.

En los minutos finales, un golpe de cabeza de Francisco Montes (87') y un penal convertido por Gonzalo Tapia cerraron la goleada (90+5').

Con este resultado, el elenco árabe subió al cuarto lugar con 30 puntos y empató a Universidad Católica, que no jugó durante la jornada debido a la suspensión del cotejo ante Coquimbo Unido, ya que ambos disputarán sus partidos de vuelta en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, los pupilos del cuestionado Jaime García sumaron siete encuentros consecutivos sin ganar en la Liga, bajando al undécimo puesto, con 24 unidades.

Para la próxima fecha, Huachipato recibirá a Deportes Limache este sábado a las 17:30 horas, mientras que Palestino visitará a O'Higgins el domingo a las 19:00 horas.