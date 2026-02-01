Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.4°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Palestino y Ñublense se estrenaron en la Liga de Primera con discreto empate en La Cisterna

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "baisanos" no pudieron mantener la ventaja ante los chillanejos.

Palestino y Ñublense se estrenaron en la Liga de Primera con discreto empate en La Cisterna
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino no pudo mantener la ventaja y empató 1-1 con Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un discreto duelo de la jornada inicial de la Liga de Primera 2026.

Los árabes abrieron la cuenta con un gol de gran factura de Ronnie Fernández en el minuto 29; y los chillanejos lo igualaron con un penal de Ignacio Jeraldino (74').

Los "baisanos" sufrieron la expulsión de uno de sus jugadores en los descuentos (90+5'), cuando el defensa Fernando Meza recibió su segunda tarjeta amarilla.

El siguiente partido de Palestino en la Liga de Primera será el próximo sábado 7 a 12:00 horas (15:00 GMT) cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"; y Ñublense recibirá a Deportes Limache en Chillán, el domingo 8 a las 18:00 horas (21:00 GMT).

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada