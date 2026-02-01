Palestino y Ñublense se estrenaron en la Liga de Primera con discreto empate en La Cisterna

Palestino no pudo mantener la ventaja y empató 1-1 con Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un discreto duelo de la jornada inicial de la Liga de Primera 2026.

Los árabes abrieron la cuenta con un gol de gran factura de Ronnie Fernández en el minuto 29; y los chillanejos lo igualaron con un penal de Ignacio Jeraldino (74').

Los "baisanos" sufrieron la expulsión de uno de sus jugadores en los descuentos (90+5'), cuando el defensa Fernando Meza recibió su segunda tarjeta amarilla.

El siguiente partido de Palestino en la Liga de Primera será el próximo sábado 7 a 12:00 horas (15:00 GMT) cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"; y Ñublense recibirá a Deportes Limache en Chillán, el domingo 8 a las 18:00 horas (21:00 GMT).