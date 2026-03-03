¿Qué es y cómo se juega la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno?

El viernes 20 de marzo comenzará a disputarse la Copa de la Liga, una nueva competición que se convertirá en el tercer torneo en el calendario de los equipos de la Primera División del fútbol chileno.

Revisa los detalles a continuación.

¿Cuándo se aprobó la Copa de la Liga?

El torneo fue aprobado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en octubre de 2025 para afrontar la millonaria deuda con Warner, empresa dueña del canal TNT Sports, de 37 millones de dólares por incumplimiento de contrato por la insuficiente cantidad de partidos jugados en 2019 y 2020.

¿Qué equipos juegan la Copa de la Liga?

El certamen está compuesto por los 16 equipos que actualmente participan en la Liga de Primera 2026, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno.

¿Cuáles son los grupos de la Copa de la Liga?

Los cabezas de serie corresponden a los clubes que la temporada pasada finalizaron entre el primer y el cuarto lugar de la Liga de Primera: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O'Higgins y Universidad de Chile.

Grupo A:

Coquimbo Unido

Colo Colo

Deportes Concepción

Huachipato

Grupo B:

Universidad Católica

Cobresal

Universidad de Concepción

Ñublense

Grupo C:

O'Higgins

Deportes Limache

Everton

Palestino

Grupo D:

Universidad de Chile

Audax Italiano

Deportes La Serena

Unión La Calera

¿Cómo se juega la Copa de la Liga?

Los partidos de la Fase de Grupos se jugarán de ida y vuelta, y los equipos que terminen en el primer lugar de sus respectivas zonas avanzarán a las semifinales.

Esta instancia también se disputará con el mismo formato, donde el ganador del Grupo A se enfrentará al del Grupo D, mientras que el del Grupo B lo hará ante el del Grupo C.

De esta manera se definirán los finalistas de la primera edición de la Copa de la Liga.

¿Cuándo empieza la Copa de la Liga?

El torneo comienza el viernes 20 de marzo de 2026.

¿Cuál es la programación de la primera fecha de la Copa de la Liga?

La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga es la siguiente:

Viernes 20 de marzo

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena , 18:00 horas. Estadio Nacional

vs. , 18:00 horas. Estadio Nacional Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 21 de marzo

Huachipato vs. Deportes Concepción , 12:00 horas. Estadio Huachipato

vs. , 12:00 horas. Estadio Huachipato Colo Colo vs. Coquimbo Unido , 18:00 horas. Estadio Monumental

vs. , 18:00 horas. Estadio Monumental Cobresal vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio El Cobre

Domingo 22 de marzo

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción , 18:00 horas. Claro Arena

vs. , 18:00 horas. Claro Arena O'Higgins vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Codelco El Teniente

Lunes 23 de marzo

Palestino vs. Everton, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

¿Cuál es el premio que da la Copa de la Liga?

El campeón obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.