¿Qué es y cómo se juega la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno?
El torneo que se estrenará en nuestro país comienza el viernes 20 de marzo.
El viernes 20 de marzo comenzará a disputarse la Copa de la Liga, una nueva competición que se convertirá en el tercer torneo en el calendario de los equipos de la Primera División del fútbol chileno.
El torneo fue aprobado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en octubre de 2025 para afrontar la millonaria deuda con Warner, empresa dueña del canal TNT Sports, de 37 millones de dólares por incumplimiento de contrato por la insuficiente cantidad de partidos jugados en 2019 y 2020.
El certamen está compuesto por los 16 equipos que actualmente participan en la Liga de Primera 2026, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno.
Los cabezas de serie corresponden a los clubes que la temporada pasada finalizaron entre el primer y el cuarto lugar de la Liga de Primera: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O'Higgins y Universidad de Chile.
Grupo A:
Grupo B:
Grupo C:
Grupo D:
Los partidos de la Fase de Grupos se jugarán de ida y vuelta, y los equipos que terminen en el primer lugar de sus respectivas zonas avanzarán a las semifinales.
Esta instancia también se disputará con el mismo formato, donde el ganador del Grupo A se enfrentará al del Grupo D, mientras que el del Grupo B lo hará ante el del Grupo C.
De esta manera se definirán los finalistas de la primera edición de la Copa de la Liga.
El torneo comienza el viernes 20 de marzo de 2026.
La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga es la siguiente:
Viernes 20 de marzo
Sábado 21 de marzo
Domingo 22 de marzo
Lunes 23 de marzo
El campeón obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.