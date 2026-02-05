Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Qué partido se verá por TV abierta en la segunda fecha de la Liga de Primera?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo elegido se emitirá el sábado.

¿Qué partido se verá por TV abierta en la segunda fecha de la Liga de Primera?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este fin de semana se disputa la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 y uno de los ocho encuentros tendrá transmisión en televisión abierta.

Será el partido que protagonizará el campeón defensor del torneo, Coquimbo Unido, ante Palestino, en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Los piratas perdieron en su debut ante Universidad de Concepción, mientras que los árabes cosecharon un punto ante Ñublense en la primera fecha.

¿Qué canal transmite el partido entre Coquimbo y Palestino?

El duelo entre Coquimbo Unido y Palestino tendrá transmisión en la señal de Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.

Todos los detalles también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada