¿Qué partido se verá por TV abierta en la segunda fecha de la Liga de Primera?

Este fin de semana se disputa la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 y uno de los ocho encuentros tendrá transmisión en televisión abierta.

Será el partido que protagonizará el campeón defensor del torneo, Coquimbo Unido, ante Palestino, en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Los piratas perdieron en su debut ante Universidad de Concepción, mientras que los árabes cosecharon un punto ante Ñublense en la primera fecha.

¿Qué canal transmite el partido entre Coquimbo y Palestino?

El duelo entre Coquimbo Unido y Palestino tendrá transmisión en la señal de Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.

Todos los detalles también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.