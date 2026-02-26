Bill Gates se disculpó por sus lazos con Epstein, mientras los Clinton se preparan para testificar

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.
"Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación a la que accedió The Wall Street Journal.
El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual.
Gates reconoció haber tenido aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein pero que, según dijo, no formaban parte de su red de víctimas.
"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", confesó.
Foto: EFE / World Economic Forum, vía Wikimedia Commons
El cofundador aseguró que las imágenes, publicadas recientemente junto al resto de documentos vinculados con el caso, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron tapados, corresponden a fotos que Epstein le pedía que se tomara con sus asistentas tras las reuniones.
"Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", añadió.
El cofundador de Microsoft declaró en una entrevista a Nine News Australia publicada hace unas semanas que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.
En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.
Gates negó todas las acusaciones y planteó que quizás el delincuente sexual intentaba atacarle porque esos correos nunca se enviaron.
Aun así, reconoció que siguió reuniéndose con él hasta 2014, mucho después de que se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales a una menor en 2008 y de que su mujer expresara preocupación por sus lazos.
"Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo", afirmó al personal.
Los Clinton declararán este jueves y viernes por la investigación del caso Epstein
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarán este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso Epstein.
Los Clinton declararán de forma telemática desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington.
La primera en intervenir será Hillary Clinton, el jueves, y Bill Clinton lo hará el viernes, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso.
La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019.
Las declaraciones de los dos demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde.
Foto: White House photographer, probably Ralph Alswang, vía Wikimedia Commons
Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces.
Hillary niega haber conocido a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión.
Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.
Consideraban que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo relación con Epstein.
Finalmente aceptaron la comparecencia e incluso Hillary Clinton llegó a retar a los republicanos a que la emitieran en directo.
Se ha generado una enorme expectación por conocer los detalles que aporte la expareja presidencial, ya que en las últimas declaraciones de Hillary Clinton, el pasado 17 de febrero en una entrevista en la BBC, acusó al Gobierno de Trump de encubrir a Epstein.
Científico ganador del Nobel renuncia a cargos en Columbia por vínculos con Epstein
El científico e investigador estadounidense Richard Axel, ganador del premio Nobel de Medicina en 2004, es la última figura del mundo académico que da un paso atrás tras salir a la luz sus vínculos con Jeffrey Epstein en los documentos publicados por el Gobierno de EE.UU.
En los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia trasciende la amistad entre ambos, las visitas de Axel a casa de Epstein y la intermediación del científico con la universidad en favor del delincuente sexual, en asuntos de admisiones y filantropía, recoge The New York Times.
Axel, que no está acusado de ningún delito en relación con Epstein, anunció el martes por la noche en un comunicado su dimisión como codirector del Centro de Neurociencia Zuckerman de Columbia e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, aunque afirmó que seguirá trabajando en ciencia.
El científico afirmó que se centrará en la investigación en su laboratorio en el Centro Zucker de Columbia, donde lleva siendo profesor 53 años y "sigue dedicado a esta excepcional institución".
"Mi asociación pasada con Jeffrey Epstein fue un serio error de juicio, que lamento profundamente. Me disculpo por poner en peligro la confianza de mis amigos, estudiantes y colegas. Reconozco los problemas que esto ha causado y trabajaré para restaurar esta confianza", indicó en su nota.
"Lo que ha emergido sobre la terrible conducta de Epstein, el daño que ha causado a tanta gente, hace mi asociación con él aún más dolorosa e inexcusable", agregó.
Foto: nobelprize.org/
Columbia, por su parte, aseguró que no tiene "pruebas de que el Dr. Axel violara ninguna política universitaria ni la ley" pero en vista de esa relación con Epstein y la publicación de los archivos del caso, "consideró apropiado dejar su puesto de codirector".
La universidad anunció también que el instituto médico Howard Hughes proveerá fondos para que los miembros del laboratorio de Axel puedan "completar sus investigaciones actuales", y destacó el impacto de su trabajo para entender el funcionamiento del cerebro y la producción de terapias.
Los archivos de Epstein omiten una acusación contra Trump por agresión sexual, según NYT
Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) omiten materiales "clave" sobre una mujer que acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de agredirla sexualmente cuando era menor de edad, según The New York Times.
El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI con respecto a una mujer que en 2019 aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein.
La víctima aseguró al FBI, días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico sexual, que fue agredida por el magnate en la década de 1980, y que este le presentó a Trump.
De acuerdo con la mujer, Trump la agredió "en un encuentro violento y escabroso" que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.
Foto: EFE (archivo)
En total, el NYT indicó que en los archivos divulgados faltan más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por el FBI.
En una publicación en X, el DOJ afirmó que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados de Epstein: "Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente", aseguró el Departamento.
Y agregó que se hicieron públicos todos los archivos excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso.
La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos.
En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos archivos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres.