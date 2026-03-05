¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la sexta fecha de la Liga de Primera?

Este fin de semana se jugará la sexta fecha de la Liga de Primera 2026, que contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido será el que animarán Everton y Deportes Limache, programado para este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los ruleteros vienen de conseguir su primera victoria del torneo tras golear a Universidad de Concepción como visitantes, mientras que los "tomateros" se presentarán al encuentro luego de vencer a Huachipato y tendrán la opción de continuar como líderes del certamen.

¿Qué canal transmite el partido entre Everton y Deportes Limache?

El cotejo entre viñamarinos y limachinos será transmitido por Canal 13, además de sus plataformas digitales como 13.cl, 13Go y la Señal 2 de T13 en Vivo.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.