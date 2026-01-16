Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Repasa el itinerario de Universidad Católica para el comienzo de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los cruzados visitarán a Deportes La Serena en la primera fecha.
La ANFP ya puso fecha y hora para las siete primeras fechas de la Liga de Primera 2026 que dará inicio este 30 de enero, y Universidad Católica hará su debut frente a Deportes La Serena en condición de visita.
Revisa la programación de Universidad Católica a continuación:
Fecha 1: 1 de febrero
Fecha 2: 8 de febrero
Fecha 3: 14 de febrero
Fecha 4: 21 de febrero
Fecha 5: 1 de marzo
Fecha 6: 7 de marzo
Fecha 7: 14 de marzo