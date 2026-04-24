Se viene la edición 202: El historial del clásico universitario entre la U y la UC

Este sábado 25 de abril, el fútbol chileno se detiene para una nueva edición del clásico universitario, donde Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Nacional.

Si bien los laicos llegan con una clara ventaja, los "cruzados" recortaron distancias en la última década. Específicamente en el Campeonato de Primera División, la balanza se inclina para el lado "azul" en 201 partidos.

Historial en Primera División:

Victorias de Universidad de Chile: 76

Victorias de Universidad Católica: 62

Empates: 63

Goles a favor de la U: 289

Goles a favor de la UC: 264

Ahora, sumadas todas las competencias oficiales en Chile y algunos cruces internacionales, el historial se remonta a cifras que superan los 245 encuentros.

En el conteo global, el "Romántico Viajero" sigue liderando tanto en triunfos como en goles anotados.

Historial total:

Victorias de Universidad de Chile: 98

Victorias de Universidad Católica: 78

Empates: 74

Goles a favor de la U: 368

Goles a favor de la UC: 333

Las definiciones por el título

Actualmente, la lucha por los trofeos en enfrentamientos directos está igualada con 3 títulos para cada uno.

Para la U: Definición Nacional 1962, Apertura 2011 y Copa Chile 2013.

Definición Nacional 1962, Apertura 2011 y Copa Chile 2013. Para la UC: Definición Nacional 1961, Clausura 2005 y Supercopa 2016.

Hitos y Leyendas

La historia de este clásico no se entiende sin sus nombres propios. El máximo artillero histórico sigue siendo el mítico Carlos Campos con 14 conquistas jugando para la U.

Mientras que el registro de más presencias lo ostentan dos jugadores "cruzados" como lo son Mario Lepe con 35 partidos, mientras que el mítico portero Sergio Livingstone custodió el arco cruzado en 32 clásicos por Torneos Nacionales.

En cuanto a goleadas, la UC aún presume el 5-0 de 1954 como su triunfo más abultado. Por su parte, la Universidad de Chile registra dos 4-0 históricos (1947 y 1972) como sus máximas alegrías frente a su acérrimo rival.

Actualidad

En la temporada 2025 cada uno hizo respetar su localía, la U venció 1-0 en mayo, mientras que la UC se impuso por el mismo marcador en octubre en el renovado Claro Arena.

Ahora, ambos se verán las caras este sábado 25 de abril en el recinto de Ñuñoa a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), buscando escribir un nuevo episodio en una extensa lista de enfrentamientos. Todo lo podrás seguir en Cooperativa.cl.