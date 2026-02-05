Sin público: Delegado presidencial confirmó horario para el duelo entre Huachipato y la U
Eduardo Pacheco adelantó que solo falta la resolución oficial.
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, anunció que el partido entre Huachipato y Universidad de Chile finalmente jugarán este domingo desde las 12:00 horas aunque sin público.
"Respecto al partido de Huachipato y la Universidad de Chile, durante la jornada de este miércoles la directiva del Club Deportivo Huachipato se acercó a conversar con el equipo de la Delegación Presidencial Regional para manifestar una problemática que había surgido, porque no tienen otro estadio a disposición a propósito de lo que fue el rechazo que tuvimos a la primera solicitud para el partido en la jornada del día domingo", explicó Pacheco.
"En ese sentido, nos dispusimos a escuchar nuevas propuestas y es así que durante esta mañana el Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona con alto riesgo, obviamente siempre, y que van a desplegar un carro de bomberos para que se pueda efectivamente tener a disposición brigadistas que permitan cualquier situación de contingencia ser atacada y también algunos guardias que van a estar en todo ese perímetro precisamente para garantizar la seguridad", añadió.
"Creemos que son medidas y la propuesta se ajusta a los criterios de seguridad tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club y durante las próximas horas vamos a emitir la resolución, entonces, para bajo estas condiciones de la propuesta que ha entregado el Club Deportivo Huachipato, poder autorizar ese partido con las condiciones que ya le señalamos", complementó.