Tras descenso con Unión Española: Ñublense oficializó la llegada de Ignacio Jeraldino

Ñublense hizo oficial la llegada del delantero nacional Ignacio Jeraldino y sumó así su octava incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de La Liga.

El jugador de 30 años arribó al cuadro de Chillán en condición de préstamo desde Unión Española, equipo con el que se fue al descenso con una baja campaña goleadora de ocho goles en 31 partidos (seis en 22 duelos de la Liga de Primera).

También vistió las camisetas a nivel nacional de Unión San Felipe, Unión La Calera, Audax Italiano y Coquimbo Unido.

A nivel internacional jugó en Parma, Atlas, Santos Laguna y Real Sporting.

Jeraldino se sumó a Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González, Manuel Rivera, Felipe Campos, Franco Rami y Diego Céspedes como los nuevos refuerzos de los "diablos rojos".