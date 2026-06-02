Tribunal de la ANFP definió castigos en la UC y Colo Colo por peleas post clásico

Este martes, tras la comparecencia de los jugadores involucrados, el Tribunal de Disciplina de la ANFP impuso las sanciones a raíz de la trifulca que se generó tras el clásico de Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.

Una vez terminado aquel duelo, con triunfo albo el pasado 24 de mayo, ambos planteles se enfrascaron en una pelea a empujones y manotazos.

Finalmente, los futbolistas colocolinos Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos fechas de suspensión, mientras el central de la UC Daniel González obtuvo un partido de castigo.

Quienes recibieron la sanción más dura fueron el arquero "cruzado" Vicente Bernedo, uno de los iniciadores de los incidentes y quien durante el duelo se entreveró con Leandro Hernández, y el kinesiólogo albo Javier Díaz: Ambos recibieron tres fechas.