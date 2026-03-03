Tribunal resolvió castigo a la U por lanzamiento de fuegos artificiales en el duelo con Limache

El Tribunal de Disciplina decidió sancionar con una multa económica a Universidad de Chile por los fuegos artificiales que lanzaron los barristas azules el pasado 22 de febrero en el Estadio Nacional, en el duelo contra Deportes Limache en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe del árbitro Fernando Véjar, "al minuto 70 desde la galería norte y codo nororiente, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido".

Debido a esta situación, la U tuvo que comparecer este martes, ya que el cuadro azul se encontraba cumpliendo la primera de tres jornadas de castigos impuestas por este mismo tribunal, por los incidentes en el partido con Audax Italiano en la primera fecha.

De momento, se desconoce el monto de la multa económica aplicada a la U por este caso.

El próximo partido de Universidad de Chile en la Liga de Primera será el lunes 9 de marzo, a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional, ante Universidad de Concepción, en un partido que tendrá aforo reducido en la galería sur.