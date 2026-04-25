U. de Chile impuso sus términos ante la UC y celebró en el clásico universitario

Universidad de Chile venció por 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera, y se quedó con la edición 202 del clásico estudiantil. Además, los azules escalaron hasta el sexto lugar en la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Gago dominó el primer tiempo de principio a fin y arrinconó a los "Cruzados". A los 16 minutos, los locales abrieron el marcador tras un córner: Juan Martín Lucero conectó en el área chica y puso el 1-0, anotando su primer tanto con la camiseta azul. Desde entonces, los visitantes no lograron reaccionar y se fueron al descanso en desventaja.

En la segunda parte, los pupilos de Daniel Garnero reaccionaron y salieron con todo en busca del empate. Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo azul comenzó a emparejar el trámite del partido.

Gracias al ingreso de Charles Aránguiz y Franco Calderón, lograron fortalecerse en el mediocampo y en defensa, y terminaron cerrando el encuentro con solvencia.

Además, el "Romántico Viajero" logró el segundo triunfo por la Liga de Primera en la era de Fernando Gago y el tercero desde su llegada.

Con esta victoria, los azules llegaron a 17 puntos, igualaron a Universidad Católica y se posicionaron en el sexto lugar, a tan solo cuatro unidades del líder, Deportes Limache.

El siguiente partido de Universidad de Chile será de visita por la Copa de la Liga ante Deportes La Serena el sábado 2 de mato a las 15:00 horas, por su parte Universidad Católica tendrá que viajar hasta Ecuador para medirse ante Barcelona de Guayaquil el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas por la Copa Libertadores.