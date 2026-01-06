Unión Española e Iquique decidieron no ir a la justicia para evitar líos con Turner

Luego de variadas amenazas, finalmente Unión Española y Deportes Iquique tomaron la decisión de no acudir a la justicia ordinaria para buscar mantenerse en Primera División y decidieron aceptar el descenso consumado en la Liga de Primera 2025.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, ambas escuadras analizaron el caso con el abogado Cristóbal Osorio, a quien contrataron, determinaron no judicializar la denuncia contra la ANFP por el lío del descenso 2025.

¿El motivo? Determinaron que una disputa en tribunales podría poner en riesgo la actividad frente a la presión de Turner por no suspender ningún partido de la temporada entrante.

Según la misma publicación, no judicializarán el reclamo por temor a las represalias que podría tomar la dueña de TNT Sports, algo que afectaría las arcas de ambos elencos.

Recordar que de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno entró en vigencia una serie de obligaciones para los clubes, las que están contenidas en un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP y TNT Sports, denominado Cuaderno de Cargos del Licenciatario, y que redefine la relación entre los equipos y la empresa dueña de los derechos televisivos, generando multas a los equipos que suspendan sus partidos.