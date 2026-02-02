Unión La Calera festejó un debut triunfal como visita ante Everton en la Liga de Primera

Unión La Calera comenzó con el pie derecho su camino en la Primera División después de imponerse 0-1 ante Everton en un Estadio Sausalito sin público, tras el castigo que arrastran los viñamarinos desde la temporada anterior.

El primer tiempo fue parejo entre ambos equipos, pero el cuadro "cementero", empezó a generar peligro con varias aproximaciones al arco defendido por Ignacio González. La insistencia dio frutos en el minuto 24, cuando Rodrigo Cáceres abrió el marcador con un certero cabezazo.

En el segundo tiempo, el equipo de Javier Torrente inclinó la cancha a su favor y tomó el control del partido. Si bien, lograron igualar al minuto 74 mediante Cristián Palacios, el árbitro Nicolás Millas anuló el gol por una falta en ataque.

A pesar de seguir insistiendo en busca del empate, los ruleteros no pudieron concretar y terminaron cayendo 1-0 en su debut como locales en el Estadio Sausalito. Además Hugo Magallanes fue expulsado en los últimos minutos del encuentro por doble tarjeta amarilla.

El siguiente partido de Unión La Calera será de local ante Cobresal el lunes 9 de febrero a las 20:00 horas (23:00 GMT), por su parte Everton visitará a Colo Colo el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT).