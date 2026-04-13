Unión La Calera triunfó y hundió a Deportes Concepción en la Liga de Primera

Unión La Calera se llevó este lunes un triunfo vital tras imponerse por 1-0 a Deportes Concepción en el "Nicolás Chahuán Nazar", saliendo así del fondo y hundiendo a su rival en la fecha 9 de la Liga de Primera.

Aunque hubo intensidad en la primera parte, solo Bayron Oyarzo (1') inquietó el arco de los "lilas" y Brayan Véjar (6') hizo lo propio contra la portería de los anfitriones. Después de esto, el ritmo fue decayendo.

De cara al complemento, Kevin Méndez (53') conectó un centro rasante de Cristopher Díaz y superó la resistencia de Nicolás Araya. Aunque los forasteros empujaron con más ímpetu que fútbol, no lograron inquietar a los pupilos de Martin Cicotello.

Con este resultado, Unión La Calera sumó 7 puntos y se ubicó a tres unidades de Cobresal en la disputa por salir de la zona de peligro tras sufrir la resta de puntos. Por su parte, el elenco de Collao quedó en el fondo con 4 unidades.

En la próxima fecha, Deportes Concepción recibirá a La Serena este sábado, mientras que el combinado calerano visitará a Universidad Católica el próximo lunes 20 de abril.