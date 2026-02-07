Universidad Católica buscará hacerse fuerte de local ante Deportes Concepción

Universidad Católica buscará hacerse fuerte en el Claro Arena frente a Deportes Concepción este domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) y cosechar su primer triunfo en la Liga de Primera 2026.

El debut de los "Cruzados" dejó varias dudas tras empatar 2-2 ante Deportes La Serena en el torneo nacional. Comenzaron siendo doblegados de forma categórica en el primer tiempo por los "Papayeros", pero pese a todo lograron rescatar un punto. Aun así, el equipo dirigido por Daniel Garnero quedó al debe.

El elenco precordillerano registra las bajas de Fernando Zuqui, quien se encuentra en etapa de reintegración, sumadas a las lesiones de Sebastián Arancibia y Alfred Canales.

Por esto, la posible formación de la UC será con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Matías Palavecino, Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Mientras que Deportes Concepción viene de caer 1-2 en un entretenido duelo ante O'Higgins en el Estadio El Teniente, lo que marcó su reestreno en Primera División tras 18 años de ausencia.

El "León de Collao" cuenta con las bajas de Jorge Henríquez, quien sufrió una expulsión en la última fecha vistiendo la camiseta de Cobresal, y Jonathan Espínola, quien se recupera de una fractura sufrida en la final de vuelta de la Liguilla ante Cobreloa.

Por lo que la posible alineación del cuadro dirigido por Patricio Almendra será con: Cesar Dutra; Javier Rojas, Fausto Grillo, Cristian Suárez, Ariel Cáceres; Ethan Espinoza, Mario Sandoval, Leonardo Valencia, Mauricio Vera, Joaquín Larrivey y Aldrix Jara.

Este duelo será arbitrado por Cristián Garay, asistido por Diego Gamboa y Joaquín Arrue; el cuarto juez será Gustavo Ahumada y el VAR estará a cargo de Juan Lara y Leslie Vásquez.

