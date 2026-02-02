[VIDEO] Barrista de Ñublense recurrió a todo para distraer a jugador de Palestino

Una situación de lo más curiosa marcó el desarrollo del duelo entre Palestino y Ñublense, disputado la noche del ayer domingo en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el marco de la primera fecha de la Liga de Primera.

Corría el minuto 35 de la primera fracción cuando el juez del compromiso sancionó un lanzamiento penal en favor del cuadro "árabe" y mientras Bryan Carrasco, se disponía a ejecutar la falta desde los doce pasos, las miradas se desviaron hacia la galería donde se ubicaba la parcialidad visitante.

Justo detrás del arco, un fanático del elenco chillanejo no halló nada mejor que bajarse los pantalones y realizar un "cara pálida", buscando distraer al delantero tetracolor en el momento del impacto.

La insólita escena fue captada nítidamente por las cámaras de la transmisión oficial y, como era de esperar, se volvió viral rápidamente en redes sociales, transformándose en uno de los momentos más comentados del inicio del torneo local