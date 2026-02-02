Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.0°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Barrista de Ñublense recurrió a todo para distraer a jugador de Palestino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hincha del club chillanejo hizo lo que es conocido como un "cara pálida".

[VIDEO] Barrista de Ñublense recurrió a todo para distraer a jugador de Palestino
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una situación de lo más curiosa marcó el desarrollo del duelo entre Palestino y Ñublense, disputado la noche del ayer domingo en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el marco de la primera fecha de la Liga de Primera.

Corría el minuto 35 de la primera fracción cuando el juez del compromiso sancionó un lanzamiento penal en favor del cuadro "árabe" y mientras Bryan Carrasco, se disponía a ejecutar la falta desde los doce pasos, las miradas se desviaron hacia la galería donde se ubicaba la parcialidad visitante.

Justo detrás del arco, un fanático del elenco chillanejo no halló nada mejor que bajarse los pantalones y realizar un "cara pálida", buscando distraer al delantero tetracolor en el momento del impacto.

La insólita escena fue captada nítidamente por las cámaras de la transmisión oficial y, como era de esperar, se volvió viral rápidamente en redes sociales, transformándose en uno de los momentos más comentados del inicio del torneo local

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada