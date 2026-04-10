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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Cris Martínez adelantó a Huachipato a los 38 segundos contra O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue pitazo inicial y gol visitante en El Teniente.

[VIDEO] Cris Martínez adelantó a Huachipato a los 38 segundos contra O'Higgins
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Un rápido golpe dio Huachipato cuando Cris Martínez cabeceó un centro de Nelson Guaiquil para poner el 0-1 ante O'Higgins a los 38 segundos de que se inició el pleito por la novena fecha de la Liga de Primera en El Teniente.

- Revisa la conquista:

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