Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La Serena aprovechó los errores defensivos de la UC y golpeó con un doblete de Chamorro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los granates anotaron dos goles en cinco minutos.

Deportes La Serena aprovechó los errores defensivos de Universidad Católica y anotó dos goles en el primer tiempo en el Estadio La Portada, anotados por Felipe Chamorro.

La apertura de la cuenta llegó en el minuto 33, tras un enredo en la defensa y un gran centro de Jeisson Vargas que capitalizó Chamorro de cabeza.

El segundo llegó cuatro minutos después, tras un mal pase de Juan Ignacio Díaz a Vicente Bernedo, el cual interceptó Chamorro para rematar sin problemas al arco cruzado.

Revisa los goles de La Serena:

