[VIDEO] La U desató euforia en el Nacional con un gran cabezazo de Nicolás Ramírez ante Limache

Universidad de Chile desató la euforia de sus hinchas en el Estadio Nacional y tomó ventaja ante Deportes Limache, con el 2-1 parcial que anotó Nicolás Ramírez, con un tremendo cabezazo tras un centro de Felipe Salomoni, en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Revisa el golazo de Ramírez para la U: