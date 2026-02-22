Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] La U reaccionó y lo igualó ante Limache en el Nacional con gol de Javier Altamirano
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro azul lo empató en el primer tiempo.
El cuadro azul lo empató en el primer tiempo.
Universidad de Chile reaccionó y logró el empate parcial 1-1 ante Deportes Limache antes de la media hora de juego en el Estadio Nacional, en el duelo de la cuarta fecha de la Liga de Primera, con un gol de Javier Altamirano (27').
Revisa el gol de la U: