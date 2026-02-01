Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La UC reaccionó antes del descanso y descontó ante La Serena con cabezazo de Giani

Los Cruzados tuvieron un respiro al final del primer tiempo.

[VIDEO] La UC reaccionó antes del descanso y descontó ante La Serena con cabezazo de Giani
Universidad Católica reaccionó antes del final del primer tiempo y pudo descontar ante La Serena, para el 2-1 parcial en el Estadio La Portada, con un cabezazo de Justo Giani.

Los cruzados se habían salvado del tercero de los granates, luego que se anulara un gol de Matías Marín por fuera de juego, y lograron recortar distancias, tras un centro de Clemente Montes que conectó Giani (45+2').

Revisa el gol de la UC: 

