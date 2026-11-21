El defensa Igor Lichnovsky fue expulsado por doble tarjeta amarilla y dejó a Universidad de Chile con 10 jugadores en el segundo tiempo del duelo ante O'Higgins en Rancagua, en la fecha 28 de la Liga.

Lichnovksy le propinó un codazo a Arnaldo Castillo y Juan Lara le mostró la segunda amarilla y la roja pertinente en el minuto 52.

Revisa la expulsión de Lichnovsky: