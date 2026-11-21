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[VIDEO] Lichnovsky fue expulsado por un codazo a Castillo y dejó a la U con 10 ante O'Higgins
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El zaguero recibió su segunda tarjeta amarilla en el complemento.
El zaguero recibió su segunda tarjeta amarilla en el complemento.
El defensa Igor Lichnovsky fue expulsado por doble tarjeta amarilla y dejó a Universidad de Chile con 10 jugadores en el segundo tiempo del duelo ante O'Higgins en Rancagua, en la fecha 28 de la Liga.
Lichnovksy le propinó un codazo a Arnaldo Castillo y Juan Lara le mostró la segunda amarilla y la roja pertinente en el minuto 52.
Revisa la expulsión de Lichnovsky: