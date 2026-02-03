[VIDEOS] ANFP liberó audios del VAR por las expulsiones de Salomoni y Lucero ante Audax

La ANFP liberó este martes los diálogos del VAR durante el empate entre Universidad de Chile y Audax Italiano en la primera fecha de la Liga 2026, con la explicación de las dos expulsiones que sufrió el cuadro azul en el Estadio Nacional, las de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, ambas con roja directa.

En la expulsión de Salomoni, ocurrida en el minuto 18 por una falta al capitán de Audax, Marco Collao, la explicación del video indica que el juez Gastón Philippe "observa la situación evaluando sólo la disputa del balón con los pies, donde el jugador azul comete una infracción temeraria, al pisar en el empeine al rivar".

"El VAR, en su chequeo protocolar, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, pudiendo detectar, que en la disputa, además, el jugador azul golpea con su codo en el rostro del adversario, poniendo en peligro la integridad física del rival, configurandose un juego brusco grave. Ante esta evidencia, el VAR recomienda al árbitro una revisión en campo, y tras observar lo descrito, decide expulsar", precisa la voz en off del video explicativo.

Respecto a la expulsión de Lucero, en el minuto 90+2, se detalla que "el árbitro observa que el jugador azul golpea con su puño en el rostro del rival, despreocupándose del balón, sancionando tiro libre directo y expulsando al jugador por juego brusco grave".

"El VAR, en su chequeo protocolar de tarjeta roja, observa que el jugador azul realiza un movimiento adicional con su mano izquierda, confirmando lo descrito por el árbitro", detalla el video.