"Jugar en Arabia es una mierda": El descargo de Iñaki Williams contra la Supercopa de España

La Supercopa de España, que se disputará nuevamente en Arabia Saudita la próxima semana, recibió una crítica lapidaria por parte de uno de sus protagonistas. Iñaki Williams, capitán y referente de Athletic Club de Bilbao, calificó la sede del torneo con dureza y sin filtros durante una rueda de prensa en San Mamés.

"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí, jugar en Arabia es una mierda, hablando mal", disparó el delantero tras un entrenamiento a puertas abiertas ante más de 30.000 hinchas.

El atacante argumentó que la decisión afecta directamente a la esencia del fútbol: Los seguidores. "Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", explicó.

El drama familiar y lo deportivo

Además de la crítica al modelo de negocio, Williams expuso una situación personal delicada. El jugador espera el nacimiento de su primer hijo en los próximos días, lo que hace el viaje aún más complejo. "Tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena. Pero bueno, son gajes del oficio. Estoy a disposición del club", comentó resignado.

En lo deportivo, el elenco vasco disputará la primera semifinal el miércoles 7 de enero en Yeda frente a FC Barcelona. En la otra llave se medirán Real Madrid y Atlético de Madrid, buscando el paso a la gran final del domingo 11.